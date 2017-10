Qui 19/10/17 - 14h - Decreto muda regras e dificulta doação de órgãos no Brasil

O presidente Michel Temer assinou decreto que retira a doação presumida de órgãos e confere mais poder a parentes próximos na autorização da doação de órgãos.

PRESUMIDA

Na doação presumida, a pessoa que não quisesse doar seus órgãos necessitava registrar a expressão “não doador de órgãos e tecidos” em documentos como o RG ou carteira de habilitação. Apesar disso, ainda continuava obrigatória a consulta familiar para autorização de transplantes de “doadores presumidos”.

CONSENTIMENTO

Agora, com as alterações, o decreto estabelece que a retirada de órgãos, tecidos, células e partes do corpo humano, após a morte, só pode ser realizada com o consentimento livre e esclarecido da família do falecido, pondo fim ao consentimento presumido.

COMPANHEIRO

Além disso, a decisão também permite que o companheiro de uma pessoa possa autorizar a doação dos órgãos, sem a necessidade de estar oficialmente casado.



Link:



Voltar à Página Inicial









Um olhar de Montes Claros sobre o que é notícia em toda parte

Uma janela para Montes Claros