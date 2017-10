Qui 19/10/17 - 15h - Derrota para a Chapecoense foi a 8ª do Atlético como mandante no Brasileirão

A derrota de 3 a 2 ontem para a Chapecoense foi a 8ª do Atlético como mandante no Campeonato Brasileiro deste ano. O resultado deixou o Galo com os mesmos 38 pontos e com o medo de se aproximar da zona de rebaixamento.

SURPREENDIDO

Com um a menos desde os 5 minutos do 2º tempo, graças à expulsão do volante Elias, o Atlético até que empatou a partida, mas acabou sendo surpreendido dentro de casa pela equipe catarinense, que fez o gol da vitória aos 34.

RECOMPOR

Antes, a Chapecoense havia ido para o intervalo com placar favorável de 2 a 1. Com apenas 15 pontos em 45 disputados como mandante, o Galo agora terá que recuperar as energias, se recompor, e esquecer mais um revés, pois no domingo enfrentará o maior rival, o Cruzeiro, no Mineirão.

