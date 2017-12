O ano de 2018 terá pelo menos 9 datas que poderão se transformar em feriadões. A 1ª é o Carnaval, entre os dias 10 e 13 de fevereiro. A 2ª data é a Sexta-feira Santa, em 30 de março. Depois, o Dia do Trabalhador, em 1º de maio (uma terça-feira) e o 31 de maio (Corpus Christi), uma quinta-feira.

SEXTA

Cairão numa sexta-feira 3 feriados: Dia da Independência, 7 de setembro, Dia da Criança e de Nossa Senhora Aparecida, 12 de outubro, e Dia de Finados, 2 de novembro. Fechando o ano dos feriadões tem a Proclamação da República, em 15 de novembro, uma quinta-feira, e o Natal, em 25 de dezembro, uma terça-feira.

CONSCIÊNCIA

O dia 1º de janeiro de 2018 cairá numa segunda-feira e o Dia de Tiradentes, 21 de abril, num sábado. Além disso, ainda tem o Dia da Consciência Negra, que é feriado em mais de mil cidades brasileiras e, em 2018, cairá numa terça-feira. A aprovação do Dia da Consciência Negra como feriado nacional está em trâmite no Congresso.