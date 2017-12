Pesquisa do IBGE divulgada hoje revela que o número de jovens de 16 a 29 anos que não estudam nem trabalham chegou a 41,25 milhões em 2016 - ou 25,8% do total de jovens brasileiros nesta faixa etária. Em 4 anos, este grupo, que ficou conhecido como "nem-nem", aumentou 20,5%.

SALTO

O IBGE destacou também que, entre 2012 e 2014, se manteve estável o percentual de jovens que não estudavam nem estavam ocupados. O salto desta população se deu, justamente, entre 2014 e 2016, período que corresponde à crise econômica no Brasil com consequente impacto no mercado de trabalho.

DESEMPREGO

O IBGE diz que o crescimento dos "nem-nem" está diretamente relacionado ao aumento do desemprego no Brasil, que afetou mais fortemente os jovens. Entre 2012 e 2016, saltou de 4 milhões para 6,3 milhões o número de jovens com idade entre 16 e 29 anos desempregados no país. Isto representa um aumento de 57% do contingente de jovens desempregados.