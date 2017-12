Confira as manchetes dos jornais nesta sexta-feira, dia 15 de dezembro de 2017: Folha de São Paulo: “Temer estuda ceder mais para aprovar Previdência”; O Estado de São Paulo: “Previdência fica para 2018 e governo cede a servidores”;

COTAS

O Tempo (Belo Horizonte): “Nova política de cotas não barra fraude na inscrição”; Estado de Minas: “Reforma só depois do Carnaval”;

REFORMA

O Globo (Rio): “Governo já negocia mais concessões na reforma”; Diário de São Paulo: “Votação da reforma fica para fevereiro”;

ADIADA

Jornal do Commercio (Recife): “Previdência é adiada e preocupa mercado”; A Tarde (Salvador): “Governo perde queda de braço e votação é adiada”.