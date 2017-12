A CBF realiza, hoje às 15h, o sorteio dos confrontos da 1ª fase da Copa do Brasil de 2018. Dos 91 equipes participantes, 80 conhecerão seus primeiros adversários. As outras 11 vão entrar na competição na fase de oitavas de final.

CRUZEIRO

São os casos de Cruzeiro, Palmeiras, Grêmio, Santos, Corinthians, Flamengo, Vasco e Chapecoense (classificados para a Libertadores), Bahia (campeão da Copa do Nordeste 2017) e Luverdense (campeão da Copa Verde 2017) e América (campeão brasileiro da Série B). Os 80 times que participarão da 1ª fase, entre eles o Atlético Mineiro, serão distribuídos em 8 potes de 10 clubes cada, identificados de A a H.