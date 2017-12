Sex 15/12/17 - 15h - Fifa pune presidente da CBF com 90 dias de suspensão. Del Nero é suspeito de irregularidades

O presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, foi punido hoje pelo Comitê de Ética da Fifa com uma suspensão de 90 dias. Durante este período, Del Nero não poderá participar de atividades relacionadas ao futebol tanto no Brasil como no exterior. Comunicado divulgado pela Fifa diz que a punição do presidente do CBF pode ser prorrogada por mais 45 dias.

IRREGULARIDADES

A decisão foi tomada a pedido da câmara de investigações do Comitê de Ética, que apura supostas irregularidades cometidas por Del Nero. Desde maio de 2015, quando o FBI começou a prender cartolas envolvidos em corrupção, Del Nero nunca mais viajou para o exterior.

PROPINA

O dirigente é acusado na Justiça dos EUA de participar de esquema de recebimento de propina com cartolas da América do Sul. José Maria Marin, seu antecessor no comando da CBF, é julgado nos EUA por extorsão, fraude financeira e lavagem de dinheiro.

