Os pais que têm interesse em colocar os filhos nas escolas públicas da rede estadual de Minas em 2018 só tem até hoje para concluir a matrícula. Devem realizar o procedimento aqueles que fizeram o cadastramento em junho deste ano.

POSTOS

De acordo com a Secretaria de Educação, os cadastrados devem procurar os postos de cadastramento do município ou a Superintendência Regional de Ensino da localidade para saber para qual escola foi encaminhado. O candidato que fizer a matrícula dentro do prazo estabelecido terá sua vaga garantida em uma escola pública próxima à sua residência. Aquele que não se matricular no prazo previsto será encaminhado para uma escola onde houver vaga remanescente.