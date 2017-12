Em 2016, o Brasil tinha 24,8 milhões de brasileiros vivendo com renda inferior a ¼ do salário mínimo – um aumento de 53% na comparação com 2014. Isto significa que 12,1% da população do país vive na miséria, segundo pesquisa do IBGE divulgada hoje.

POBREZA

Em 2014, o IBGE mostrou que havia 16,2 milhões de brasileiros com rendimento mensal abaixo de ¼ do salário mínimo. De acordo com a classificação adotada pelo Ipea, famílias com renda de até ¼ do salário mínimo per capita vivem na chamada "pobreza extrema". Aqueles que vivem com até meio salário vivem em "pobreza absoluta".

EXTREMA

Já o Banco Mundial considera como situação de pobreza extrema a linha de US$ 5,5 por dia para consumo individual. Em 2016, este valor correspondia, no Brasil, ao rendimento mensal de R$ 387,15 por pessoa. Com base nesta classificação, havia no Brasil 52,2 milhões de pessoas em pobreza extrema.