O vice-campeonato do Flamengo na Copa Sul-Americana impediu o Atlético de ser o 9º time brasileiro classificado para a Copa Libertadores de 2018. Mais do que isto, faz o Galo perder a chance de colar no recorde nacional do São Paulo. O Galo vinha de 5 participações consecutivas na Libertadores.

FAÇANHA

É a 2ª maior sequência na competição de um clube brasileiro, atrás apenas do São Paulo, com 7. Agora, o Galo terá de começar do zero a perseguição a esta façanha. O São Paulo esteve na Libertadores entre 2004 e 2010, tendo sido vice-campeão em 2006 e campeão em 2005. Já o Atlético estava no torneio desde 2013, quando ergueu a inédita taça.