São estas as manchetes dos jornais neste sábado, 16 de dezembro de 2017, Dia do Reservista: Folha de São Paulo: “Mobilidade social é mais difícil para os pobres”; O Estado de São Paulo: “Uso de recursos por partidos dificultará renovação em 2018”;

TRABALHO

O Globo (Rio): “Mercado de trabalho trava ascensão social no Brasil”; O Tempo (Belo Horizonte): “Empresas querem reajuste de 10,5% na tarifa de ônibus”; Estado de Minas: “Flanelinhas na mira da PM”;

POBREZA

Diário de São Paulo: “50 milhões de brasileiros vivem na linha da pobreza”; O Liberal (Belém): “Mais de 11 milhões de jovens nem estudam nem trabalham”.