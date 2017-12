O Atlético Mineiro estreará na Copa do Brasil de 2018 contra o Atlético do Acre, em jogo único, na casa do adversário, com a equipe mineira jogando pelo empate. Se passar pela equipe acreana, o Atlético Mineiro terá pela frente o Floresta, do Ceará, ou o Botafogo da Paraíba.

CRUZEIRO

Outros times mineiros também tiveram seus adversários sorteados. O Uberlândia pegará o Ituano em casa, o Boa Esporte enfrentará o Vitória da Conquista fora de casa, a URT jogará contra o Paraná em casa, a Caldense confrontará o Fluminense também em casa. Cruzeiro, campeão em 2017 e por estar na Copa Libertadores, só entrará nas oitavas de final da Copa do Brasil, assim como o América, campeão da Série B. A data dos jogos ainda não foi anunciada.