Assim como aconteceu nesta temporada, o Atlético vai disputar a Florida Cup 2018, o torneio da Flórida, com um time alternativo. A confirmação do planejamento para a pré-temporada foi feita pelo diretor de futebol do clube, Alexandre Gallo.

SUB-23

Enquanto a equipe principal treinará na Cidade do Galo, jogadores da equipe sub-23 e outros que não serão aproveitados inicialmente pelo técnico Oswaldo de Oliveira viajarão para os EUA. A ideia é preparar o time principal já para o Campeonato Mineiro, que terá início na metade de janeiro. O Atlético estreará no estadual em 17 de janeiro, contra o Boa Esporte, em Varginha.