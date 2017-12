Quarenta e sete clubes participarão da Copa Libertadores de 2018. Conforme a projeção do ranking elaborado pela Confederação Sul-Americana de Futebol, o Cruzeiro será cabeça de chave do torneio.

CORINTHIANS

As outras equipes no pote 1 e que também serão cabeça de chave são: River Plate (Argentina), Boca Juniors (Argentina), Grêmio, Atlético Nacional (Colômbia), Peñarol (Uruguai), Santos e Corinthians. Ou seja, nenhum destes times enfrentará a Raposa na 1ª fase.

GRÊMIO

O sorteio da Libertadores acontecerá, quarta-feira, dia 20 de dezembro. Caso a Conmebol mantenha o regulamento da edição de 2017 da Libertadores, o Grêmio será o principal cabeça de chave e ficará no Grupo 1.