Pela previsão do tempo, havia 80% de chances de chover 5mm, sábado, e 5mm, domingo, em M. Claros, mas praticamente nada choveu, na cidade, embora o tempo tenha ficado "fechado"em alguns períodos. Para esta segunda-feira, a meteorologia mantém a previsão (80%) de chover 5mm em M. Claros.

TRINTA

A previsão para hoje é de “sol e aumento de nuvens de manhã; pancadas de chuva à tarde e à noite”. A temperatura deverá voltar aos 30 graus nesta semana, e é de 23 graus neste momento (9h da manhã) nos estúdios da Rádio 98 FM, Alto dos Morrinhos, na Vila do Rádio. A mínima prevista para hoje é de 19 graus.

HORIZONTE

Para terça, quarta e quinta não há chuva no horizonte da meteorologia. Deve voltar a chover a partir de sexta-feira, em pouca quantidade. Os ventos devem soprar hoje da direção Leste/Nordeste, a até 17 km.