O agente do volante Hudson, Luciano Couto, estabeleceu prazo até amanhã, para o Cruzeiro entrar em acordo com o São Paulo pela compra de 50% dos direitos econômicos do jogador. Caso não haja um desfecho até lá, a negociação com a diretoria cruzeirense será dada como encerrada e Hudson informará ao clube paulista o seu retorno na pré-temporada, em janeiro.

ACORDO

”Nesta terça tudo será resolvido pelo Cruzeiro ou por mim. Não irei esperar nem mais um dia sequer”, declarou Hudson. Luciano Couto explicou que já tinha um acordo com a antiga diretoria do Cruzeiro para renovar o contrato de Hudson, de 29 anos, por 4 temporadas. Com a chegada da nova cúpula da Raposa, a negociação com o São Paulo não avançou, o que tem deixado o volante ansioso.