Confira as manchetes dos jornais nesta segunda-feira, 18 de dezembro de 2017, Dia do Atleta Profissional: Folha de São Paulo: “Centro-direita volta ao poder no Chile com Pinera”; O Estado de São Paulo: “Tribunais pagam R$ 890 mi em ‘penduricalhos’ a juízes”;

GOLPES

O Tempo (Belo Horizonte): “PM prendeu 4.100 mais de uma vez neste ano”; Hoje em Dia (Belo Horizonte): “Golpes crescem até 25% nesta época do ano”; Estado de Minas: “Transtornos no caminho das férias”;

RECESSÃO

O Globo (Rio): “Salário de servidor limita ações de 57 cidades do Rio”; Valor Econômico (São Paulo): “Recessão jogou 5,4 milhões na pobreza extrema”;

PREVIDÊNCIA

Correio do Povo (Porto Alegre): “Novo texto da Previdência ficará pronto durante recesso”; Jornal de Brasília: ‘Reforma mudará para garantir servidores”.