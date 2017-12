A diretoria do Cruzeiro está perto de anunciar o empréstimo do meia-atacante Élber, que não deve ficar na Toca da Raposa II em 2018. Três clubes estão interessados no jogador e fizeram propostas para contar com o atleta por um ano: Chapecoense, Bahia e Sport. O grande atrativo para Élber é o time catarinense, que disputará a Libertadores de 2018.

NORDESTE

A boa fase do Bahia em 2017 e o plano de reestruturação do clube também são diferenciais, além de retornar ao Nordeste onde mora sua família. O momento de instabilidade do Sport, que quase foi rebaixado à Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro neste ano, são barreiras que fazem, neste momento, Élber não pensar em um retorno ao clube onde atuou em 2015.