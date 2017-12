O Atlético conseguiu mais um reforço através de empréstimo para a temporada de 2018. O atacante Erik foi confirmado pelo clube mineiro, se tornando o 3º novo nome para a montagem do elenco comandado pelo técnico Oswaldo de Oliveira.

ENCOSTADO

O jovem de 23 anos estava encostado no Palmeiras. No Atlético, será concorrente de Fred e Carlos, uma vez que Rafael Moura não deverá renovar o contrato. Além de Erik, o Atlético acertou a contratação de Arouca, também cedido pelo Palmeiras, e o lateral-direito Samuel Xavier, cedido pelo Sport.