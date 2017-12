São estas as manchetes dos jornais nesta terça-feira, dia 19 de dezembro de 2017: Folha de São Paulo: “Odebrecht confessa cartel durante gestão tucana em São Paulo”; O Estado de São Paulo: “Empreiteira aponta cartel no metrô de 7 Estados e Distrito Federal”;

DESLIGADOS

O Tempo (Belo Horizonte): “Viagem de fim de ano terá radares desligados”; Hoje em Dia (Belo Horizonte): “Gasolina parcelada ameaça equilíbrio do orçamento”; O Globo (Rio): “Empreiteira denuncia cartel no metrô em 7 estados e no Distrito Federal”;

AUMENTO

Jornal do Commercio (Recife): “Aumento de servidores compromete ajuste fiscal”; Diário de São Paulo: “Poupadores devem ficar alertas para evitar cair em golpes”.