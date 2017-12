O Brasil será representado por 8 equipes na Copa Libertadores de 2018. Este é o recorde de clubes brasileiros numa edição da Libertadores, algo que ocorreu também neste ano de 2017. Os 8 clubes brasileiros aguardam o sorteio da competição marcado para amanhã.

No atual formato da Libertadores, o Brasil tem 7 vagas, sendo que elas aumentaram para 8 com a conquista do Grêmio. Em 2018, o Brasil poderia quebrar o recorde de participantes. Mas o Flamengo acabou derrotado pelo Independiente na decisão da Sul-Americana e não conseguiu elevar o número para 9 brasileiros. O clube beneficiado seria o Atlético, 9º colocado no Campeonato Brasileiro.