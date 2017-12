A partir de 2018, o valor do Seguro Obrigatório pago anualmente pelos donos de veículos automotores ficará mais baixo. O Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) aprovou mudanças no DPVAT e em outras modalidades de seguros.

MOTOS

Com exceção da categoria de motos, haverá redução de 35% nos valores do DPVAT para todos os outros tipos de veículos. A partir de janeiro, o valor médio do seguro obrigatório pago na categoria 1 - de veículos de passeio -, cairá de R$ 63,69 para aproximadamente R$ 42. O CNSP também aprovou resolução para ajustar o Seguro Popular de Automóveis criado em 2016.