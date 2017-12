Os trabalhadores mais jovens, entre 16 e 29 anos, foram os mais afetados pelo desemprego no Brasil em 2016, de acordo com números divulgados neste mês pelo IBGE. Dos 11,6 milhões de desempregados no Brasil em 2016, 54,9% (6 milhões) tinham menos de 30 anos.

DESOCUPAÇÃO

Isto significa que 6 em cada 10 desempregados no Brasil em 2016 tinham menos de 30 anos. Com isto, a taxa de desocupação desta faixa etária é de 21,1%, bem maior do que o índice geral, que foi de 11,3% no período. Em 2014, por exemplo, o número de jovens sem emprego era de 3,8 milhões.