Em boa fase com a camisa do Paris Saint-Germain, Neymar aparece como líder do ranking dos jogadores mais valiosos do mundo elaborado pelo site alemão “Transfermarkt”. De acordo com o site, Neymar está avaliado em 150 milhões de euros (cerca de R$ 582 milhões) e, com ist,o ultrapassou Lionel Messi, 2º colocado, e Cristiano Ronaldo, 3º colocado.

VALORIZAÇÃO

É a 1ª vez que Neymar aparece como líder do ranking. O brasileiro vai terminar 2017 como o jogador mais caro do planeta. Neymar sofreu uma valorização de 50% em um ano. No início de 2017, ele estava avaliado em 100 milhões de euros (cerca de R$ 388 milhões).