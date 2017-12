A inflação oficial, divulgada hoje pelo IBGE, ficou em 2,94% no acumulado do ano. Trata-se do menor resultado do IPCA-E desde 1998, quando estava em 1,66%. Já o IPCA-15 - que considera a 2ª quinzena de novembro e a 1ª de dezembro - subiu 0,35%. Os preços de alimentos e bebidas acumulam queda de 2,15% nos últimos 12 meses. Já o grupo de artigos de residência teve deflação de 1,51%.

LUZ

Alguns dos alimentos que estão mais baratos são: feijão-carioca (-5,02%), batata-inglesa (-3,75%), tomate (-2,88%), frutas (-1,40%) e carnes industrializadas (-1,29%). Na outra ponta estão grupos como habitação (com alta de 6,15%) e transportes (alta de 6,68%), neste período. Os vilões têm sido a conta de luz, o botijão de gás e a taxa de água e esgoto.