A Fifa divulgou hoje a atualização do ranking de seleções, o último de 2017. A Alemanha, depois de dois anos, volta a terminar a temporada na 1ª colocação. A seleção brasileira ficou com a 2ª posição, repetindo 2016.

ARGENTINA

A seleção da Argentina, líder ao final do ano passado, terminou 2017 na 4ª colocação, atrás da seleção portuguesa. A próxima atualização do ranking da Fifa está marcada para o o dia 18 de janeiro de 2018. Confira, pela ordem, os 10 primeiros colocados: Alemanha, Brasil, Portugal, Argentina, Bélgica, Espanha, Polônia, Suíça, França e Chile.