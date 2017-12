Três confrontos entre Brasil e Argentina vão marcar a 1ª fase da Copa Sul-Americana. O Atlético Mineiro vai enfrentar o San Lorenzo no mata-mata. O Atlético Paranaense pegará o Newell´s Old Boys, da Argentina. Já o São Paulo terá como adversário o Rosario Central.

FLUMINENSE

Os outros confrontos envolvendo times brasileiros são: Botafogo e Audax Italiano, do Chile; Bahia e Bloomig, da Bolívia, e Fluminense e uma equipe da Bolívia, que ainda não foi definida. Na 1ª fase da Sul-Americana, 44 times se enfrentam. Na 2ª fase, outros 10 times se juntam aos 22 classificados. São dois provenientes dos "playoffs" e 8 que não passaram pela fase de grupos da Libertadores.