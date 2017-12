Sex 22/12/17 - 12h - Ricardo Oliveira, ex-Santos, fecha com o Atlético e Fre deve dizer “adeus”

O Atlético oficializou o acerto com Ricardo Oliveira até o fim de 2019. O atacante de 37 anos terminou o vínculo com o Santos e está confirmado como novo reforço do Galo. Agora, só falta passar nos exames médicos para assinar o contrato. Com a chegada de Ricardo Oliveira, Fred deve deixar o Atlético.

ECONOMIA

O atacante recebeu sondagens de São Paulo e Fluminense. Com a troca de Fred por Ricardo Oliveira, o Atlético fará uma economia de milhões. Isto porque os ganhos máximos mensais de Ricardo Oliveira serão de R$ 450 mil, contando salários, direitos de imagem e premiações. Já Fred entrará no último ano de contrato com o Galo em 2018, recebendo acima do R$ 1 milhão por mês.













