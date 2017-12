A Conmebol divulgou hoje o calendário dos jogos da Copa Libertadores de 2018. O Cruzeiro, cabeça de chave do Grupo 5, iniciará sua caminhada em busca do tricampeonato em 27 de fevereiro, contra o Racing, na Argentina.

CHAVEAMENTO

A Raposa jogará em casa só no dia 4 de abril, quando enfrentará o adversário que se classificará no chaveamento entre Oriente Petrolero, Universitario, Jorge Wilstermann, Universidad Concepción e Vasco.