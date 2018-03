São estas as manchetes dos jornais nesta quarta-feira, dia 28 de fevereiro de 2018: Folha de São Paulo: “Jungmann assume e já troca o comando da Polícia Federal”; O Estado de São Paulo: “Jungmann demite Segovia da chefia da Polícia Federal”;

AVANÇA

O Tempo (Belo Horizonte): “Estado confirma febre amarela em vacinados”; Estado de Minas: “A febre avança”;

DEMITIDO

O Globo (Rio): “Desgastado por inquérito sobre Temer, diretor da Polícia Federal é demitido”; Correio do Povo (Porto Alegre): “Jungmann assume ministério e demite diretor da Polícia Federal”;

FORTALECIDO

Jornal do Commercio (Recife): “Jungmann troca comando da Polícia Federal e chega fortalecido”; A Tarde (Salvador): “Delegado que falou demais não comanda mais a Polícia Federal”.