A 3ª fase da Copa do Brasil começa hoje para o Atlético. O time mineiro está em Florianópolis onde, a partir das 21h45, enfrentará o Figueirense. A partir desta etapa da Copa do Brasil, os confrontos são com jogos de ida e volta.

ABOLIU

O regulamento específico da competição, elaborado pela CBF, aboliu o critério de gol marcado de visitante como desempate em caso de placar em igualdade ao fim das 2 partidas. Assim, se o Galo perder hoje de 2 a 1, em Santa Catarina, e vencer por 1 a 0, em Belo Horizonte (dia 14 de março), haverá decisão de penalidades ao apito final.

PROVÁVEL

O provável time titular do Atlético para hoje é o seguinte: Victor, Patric, Leonardo Silva, Gabriel, Fábio Santos, Adilson, Elias, Róger Guedes, Erik, Otero e Ricardo Oliveira.