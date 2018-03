Os aposentados e pensionistas do INSS de todo o Brasil que não fizeram o recadastramento no ano de 2017 devem correr contra o relógio para não ter o benefício suspenso. O prazo termina hoje e, segundo o INSS, não será prorrogado.

REVALIDAR

O recadastramento é feito no próprio banco onde o beneficiário recebe a pensão. Nele também é possível revalidar a senha de atendimento, bastando apresentar documento de identificação com foto, como identidade, Carteira de Trabalho e Carteira Nacional de Habilitação, por exemplo.

PROCURADOR

O INSS informou que, caso tenha o benefício suspenso, o aposentado ou pensionista deve comparecer à agência bancária onde recebe o pagamento e fazer a “prova de vida” para ter o pagamento restabelecido. O recadastramento deve ser feito pelo próprio beneficiário ou por procurador cadastrado no INSS.