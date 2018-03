Qua 28/02/18 - 16h - Às 23h59m, cessam as inscrições para o Novo Fies

As inscrições para o Novo Fies terminarão às 23h59 desta quarta-feira pelo site fiesselecao.mec.gov.br. Os candidatos devem acessar o site e clicar em "Primeiro Acesso". Depois disto, é preciso digitar o CPF e a data de nascimento.

BOLETIM

O sistema buscará o boletim de desempenho do estudante no Enem e pedirá que sejam registrados uma senha de acesso e um e-mail. Em seguida, o candidato deve entrar em seu e-mail e abrir a mensagem enviada pelo Fies. Haverá um link de ativação para que o estudante possa se inscrever no programa.

MODALIDADES

Depois de ativar, é preciso retornar ao site do Fies Seleção e clicar em "já sou cadastrado". Aí é só digitar a senha e o e-mail cadastrados. Para concluir a inscrição, o estudante deve escolher uma das modalidades do Fies e, em seguida, selecionar até 3 opções de curso. Link:



