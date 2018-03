Qui 01/03/18 - 11h - Em 12 meses, Brasil perdeu 562 mil vagas com carteira assinada

Pesquisa do IBGE mostra que o mercado de trabalho no País perdeu 562 mil vagas com carteira assinada no período de um ano. O total de postos de trabalho formais no setor privado encolheu 1,7% no trimestre encerrado em janeiro ante o mesmo período do ano anterior.

PRIVADO

Já o emprego sem carteira no setor privado teve aumento de 5,6%, com 581 mil empregados a mais. O total de empregadores cresceu 4,3% ante o trimestre até janeiro de 2017, com 180 mil pessoas a mais.

AUTÔNOMO

O trabalho por conta própria cresceu 4,4% no período, com 986 mil pessoas a mais. O setor público gerou 317 mil vagas, um avanço de 2,9% na ocupação. Houve aumento de 267 mil trabalhadores domésticos - 4,4% de ocupados a mais nesta função.

