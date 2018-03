Confira as manchetes dos jornais nesta quinta-feira, 1º de março de 2018, Dia de São David: Folha de São Paulo: “Eu vou brigar até ganhar, diz Lula sobre candidatura”; O Estado de São Paulo: “Refis mais recente perdoa R$ 62 bilhões, quase o dobro do previsto”;

ATIRAR

O Tempo (Belo Horizonte): “Exército quer poder para atirar em pessoas armadas”; Hoje em Dia (Belo Horizonte): “Receita faz pente-fino atrás de autônomo que deve INSS”; Estado de Minas: “Epidemia de boatos”;

AVANÇA

O Globo (Rio): “Facção de São Paulo avança no Rio e é desafio à segurança”; A Tarde (Salvador): “Aplicativos de transporte têm vitória no Congresso”.