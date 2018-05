O presidente do Atlético, Sérgio Sette Câmara, revelou que o clube pode negociar, na próxima janela de transferências, alguns jogadores que estão se destacando.

PROPOSTAS

“A janela internacional ainda não abriu e acredito que vão chegar várias propostas para jogadores do Atlético que estão se destacando. Não significa dizer que estamos negociando o Bremer ou Gabriel, mas também não quer dizer que eu não possa negociar estes atletas”, afirmou Sette Câmara.

SOLUÇÃO

A declaração do presidente do Atlético acontece quando parece que o técnico Thiago Larghi está solucionando os problemas do setor defensivo do Galo, uma das principais deficiências da equipe, com a escalação de Gustavo Blanco no lugar de Elias e Bremer na defesa, ao lado de Gabriel.