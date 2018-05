O prazo de inscrição para pré-selecionados a candidatos que integram a lista de espera do Fies e do P-Fies foi prorrogado para 23 de maio pelo Ministério da Educação.

COMPLETAR

A data anterior era 25 de abril, mas a Secretaria de Educação Superior (Sesu) prorrogou para possibilitar que todos os estudantes pré-selecionados possam completar a inscrição.

FINANCIAMENTO

A contratação do financiamento só pode ocorrer após a complementação das informações. O Ministério da Educação informou que poderão ser financiados os cursos de graduação com conceito maior ou igual a 3 no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), ofertados pelas instituições de ensino superior participantes do Fies.