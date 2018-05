Quem ainda não pediu seu título de eleitor ou transferiu o domicílio eleitoral após mudar de cidade tem só até amanhã para regularizar sua situação junto ao TRE e poder votar nas eleições deste ano.

AGENDAR

Este é o prazo final para agendar seu atendimento nos cartórios eleitorais, segundo o TSE. Os atendimentos serão feitos até o dia 9, próxima quarta-feira. Para agendar o atendimento, é preciso consultar o site do TRE do seu estado.

TRANSFERÊNCIA

Para solicitar a transferência do título, a pessoa precisa estar em dia com a justiça eleitoral, ter prestado o serviço militar obrigatório, se for homem, e não estar cumprindo pena por condenação criminal ou improbidade administrativa.

TURNOS

O 1º turno das eleições 2018 está marcado para 7 de outubro, e o 2º turno para 28 de outubro.