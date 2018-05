O governo de Minas divulgou hoje como vai pagar o salário do funcionalismo mineiro. E estabeleceu 3 datas: 1ª parcela: 16/5 (quarta-feira), 2ª parcela: 25/5 (sexta-feira) e 3ª parcela: 30/5 (quarta-feira).

AS PARCELAS

Os servidores com salário de até até R$ 3 mil líquidos recebem integralmente na primeira parcela. Os servidores com salário até R$ 6 mil líquidos recebem uma parcela de R$ 3 mil e o restante na segunda parcela. Já os servidores com salário acima de R$ 6 mil líquidos recebem R$ 3 mil na primeira parcela, R$ 3 mil na segunda parcela e o restante na terceira parcela.