O prêmio Nobel de Literatura não será dado em 2018 devido a escândalo sexual que envolve membros da Academia Sueca, informou, hoje, a Fundação Nobel.

PRESTIGIO

Nota divulgada pela fundação diz que a decisão foi tomada devido à saída de membros do comitê e pela "queda no prestígio público da Academia”. O grupo pretende entregar 2 prêmios em 2019.

GUERRAS

Em 7 ocasiões o prêmio Nobel de literatura não foi concedido, mas todas elas durante as 2 guerras mundiais. Nunca por outro motivo.

ASSÉDIO

O escândalo começou em novembro do ano passado, quando um jornal europeu noticiou que pelo menos 18 mulheres acusavam Jean-Claude Arnault, uma importante figura no meio cultural sueco, de assédio e agressão sexual. O jornal informou também que Arnault havia vazado informações sobre o ganhador do Nobel de Literatura 7 vezes, desde 1996.