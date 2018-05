O Cruzeiro está praticamente classificado para a fase de oitavas de final da Copa Libertadores. Com a vitória do Racing por 1 a 0 sobre Universidad de Chile, ontem, na Argentina, o time chileno só tira a vaga da Raposa caso elimine uma diferença de 16 gols de saldo, o que é improvável.

SALDO

Isto porque o 1ª critério de desempate da Libertadores é justamente o saldo de gols. Hoje, o Cruzeiro tem 8 pontos e 9 gols de saldo, enquanto a Universidad de Chile possui 5 pontos e saldo negativo de 7 gols.

POSSIBILIDADE

Se o Cruzeiro perder para o Racing na próxima rodada e os chilenos vencerem o Vasco, ele só seria ultrapassado com resultados que juntos, eliminariam esta diferença, como derrota de 8 a 0 e vitória chilena pelo mesmo placar, por exemplo.