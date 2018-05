Confira as manchetes dos jornais nesta sexta-feira, 4 de maio de 2018, Dia de São Peregrino: Folha de São Paulo: “STF restringe foro especial de deputados federais e senadores”; O Estado de São Paulo: “Polícia vai investigar ‘aluguel’ em invasões”;

RESTRINGE

O Tempo (Belo Horizonte): “STF limita foro especial de deputados e senadores”; O Globo (Rio): “STF restringe foro a crimes cometidos no mandato”;

REVÉS

Correio Braziliense (Brasília): “STF impõe duro revés a políticos desonestos”; Agora São Paulo: “Supremo reduz privilégio de deputado e senador na Justiça”;

DOLEIROS

Correio do Povo (Porto Alegre): “Operação desarticula rede de doleiros e prende mais de 30”; A Tarde (Salvador): “Ação contra doleiros expõe esquema de U$ 1,6 bilhão”.