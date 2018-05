A agência de notícias “Reuters” divulgou que a Fifa planeja organizar uma “mini Copa do Mundo” de 2 em 2 anos.

FINAL 8

O nome da competição seria “Final 8” e reuniria 8 seleções nacionais, sendo uma espécie de “fase final” da Liga Mundial de Nações, projeto de outra nova competição da qual participariam as mais de 200 federações ligadas à Fifa.

1ª EDIÇÃO

A ideia é promover a 1ª edição desta “mini Copa” entre outubro e novembro de 2021. Para conseguir disputar este torneio, as seleções teriam quem passar pela Liga Mundial de Nações, cujos critérios e outros detalhes ainda não foram definidos. Com isto, a Copa das Confederações, que é realizada um ano antes da Copa do Mundo, deve ser abolida.