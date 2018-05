O período de inscrições para o Enem 2018 começará segunda-feira e terminará em 18 de maio. A taxa para participar das provas é de R$ 82 e deve ser paga até 23 de maio.

NOVEMBRO

As provas serão aplicadas nos dias 4 e 11 de novembro. A diferença é que neste ano, no 2º dia de provas, os candidatos vão ter 30 minutos a mais para responder às questões das disciplinas ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias.

AVALIAR

O Enem é usado como mecanismo de seleção para ingresso ao ensino superior, certificado de conclusão do Ensino Médio e para avaliar o desempenho do estudante ao final da educação básica. Mais informações pelo site inep.gov.br.