O Cruzeiro enfrentará o Racing em confronto direito pela liderança do Grupo 5 da Copa Libertadores. A 6ª e última rodada do grupo está marcada para dia 22, com 2 jogos disputados simultaneamente às 21h30.

GARANTIDA

O Cruzeiro receberá o Racing no Mineirão, enquanto o já eliminado Vasco visitará a Universidad de Chile, em Santiago. Na prática, a Raposa já está garantida nas oitavas da Libertadores.

DIFERENÇA

O time só estará eliminado caso seja derrotado pelo Racing em casa e ainda veja os chilenos tirarem uma improvável diferença de 17 gols no saldo.

ULTRAPASSAR

Para ultrapassar o Racing na tabela, basta ao Cruzeiro vencer o confronto direto no Mineirão por qualquer resultado. Com isto, as 2 equipes ficariam empatadas em pontos (11) e vitórias (3), mas a Raposa levaria a melhor no critério saldo de gols.