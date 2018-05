O técnico Thiago Larghi levou para o jogo deste sábado, contra o São Paulo, o que o Atlético tem de melhor no elenco. A escalação só será conhecida no vestiário do Morumbi, uma hora antes do jogo marcado para às 19 horas.

SAN LORENZO

A partida é importante para a caminhada atleticana no Campeonato Brasileiro, mas o Galo também tem pela frente um jogo chave na temporada, diante do San Lorenzo, da Argentina, terça-feira, pela Copa Sul-Americana.

RELACIONADOS

Foram relacionados para o jogo de hoje os goleiros Victor e Cleiton, os laterais Patric, Emerson e Fábio Santos, os zagueiros Leonardo Silva, Gabriel e Bremer, os meias Adilson, Yago, Elias, Matheus Galdezani, Lucas Cândido, Gustavo Blanco, Tomás Andrade e Cazares, e os atacantes Erik, Otero, Luan, Róger Guedes, Alerrandro e Ricardo Oliveira.