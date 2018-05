A mínima de 16 graus, antevista para M. Claros, hoje, não se consumou: ficou em 18ºC, ao amanhecer. Contudo, nas 2 próximas semanas, a mínima deverá cair aos 16, ascendendo aos 20.

MAIO

Até 20 de maio, os dias em M. Claros continuarão sendo de “sol com algumas nuvens; não chove”.

DEZOITO

Neste momento, faz sol na cidade e a a temperatura é de 27 graus nos estúdios da Rádio 98 FM, Vila do Rádio, no Alto dos Morrinhos. Os ventos deverão soprar, hoje, da direção Leste a até 18 km.