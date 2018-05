O Cruzeiro tem neste domingo compromisso diante do Botafogo, às 16 horas, no Mineirão, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Raposa vai buscar a 1ª vitória na competição.

CERTEZA

Sobre a escalação do Cruzeiro, há dúvidas. A única certeza é que o atacante David não jogará porque trata edema na coxa direita e segue no departamento médico.

PONTUAR

O Cruzeiro precisa pontuar no Campeonato Brasileiro já que em 3 jogos somou apenas 1 ponto, perdendo as 2 primeiras partidas (Grêmio, no Mineirão e Fluminense, no Maracanã) e empatando com o Internacional em Porto Alegre.