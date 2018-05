A Conmebol confirmou que a Copa América de 2019, a ser disputada no Brasil, terá as participações do Japão e do Catar, que sediará a Copa do Mundo de 2022.

JUNTAR

As 2 seleções vão se juntar às 10 sul-americanas: Brasil, Uruguai, Argentina, Colômbia, Peru, Chile, Paraguai, Equador, Bolívia e Venezuela. Será a 1ª vez que o Catar participará da Copa América, de olho em sua preparação para o Mundial que será disputado 3 anos depois.

APROVADA

O Japão, por sua vez, volta a integrar o torneio após 20 anos. Segundo a Conmebol, a presença do Catar e do Japão foi

aprovada pela Confederação Asiática de Futebol. A Copa América será disputada entre junho e julho do próximo ano em cidades a serem definidas.