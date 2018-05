Às 19 horas deste sábado, contra o São Paulo, no Morumbi, o goleiro Victor completará 200 partidas pelo Atlético no Campeonato Brasileiro.

RECORDE

O camisa 1 já é o detentor do recorde de atuações pelo Galo na principal competição nacional. A marca foi atingida em novembro do ano passado, no empate por 1 a 1 com o Vasco.

7ª TEMPORADA

Victor defende o Atlético pela 7ª temporada, com 199 participações. O 2º lugar no ranking do clube pertence ao zagueiro Leonardo Silva, com 195 exibições.

CAMISA

Ao todo, incluindo outras competições, o goleiro acumula 348 jogos pelo Galo e é o 17º atleta que mais vestiu a camisa alvinegra na história. O contrato dele com o Atlético vai até o fim de 2019.